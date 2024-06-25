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В Краснодаре в озере Старая Кубань утонул мужчина

Жителей и гостей кубанской столицы предупреждают о запрете на купание в водоемах.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре вечером 24 июня в озере Старая Кубань спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Следователи устанавливают обстоятельства гибели кубанца, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.

Мужчина погиб из-за несоблюдения правил безопасности.

В Муниципальном центре управления Краснодара напоминают об ограничении на купание в водоемах города.

Причина запрета — не соответствие воды санитарным нормам. Купание в водоемах может быть опасно для здоровья. Кроме того, в реке Кубань есть сильные течения, опасные водовороты и ямы, из-за которых купающиеся могут оказаться под водой и не выплыть на берег.

— При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 214−33−36 или по номеру 112. Берегите себя, — предупреждают в МЦУ Краснодара.