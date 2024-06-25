В Краснодаре в озере Старая Кубань утонул мужчина

Причина запрета — не соответствие воды санитарным нормам. Купание в водоемах может быть опасно для здоровья. Кроме того, в реке Кубань есть сильные течения, опасные водовороты и ямы, из-за которых купающиеся могут оказаться под водой и не выплыть на берег.