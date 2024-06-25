В Воронеже квартиру тушили 5 пожарных машин

Пять пожарных машин увидели воронежцы днем 25 июня на улице Новгородской. Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов поступил в 11.29. Горела квартира на третьем этаже.
— Пожар ликвидировали в 11.42 силами пяти пожарных расчетов, выгорела кухня на площади пяти квадратных метров, хозяйка квартиры получила ожоги, ее госпитализировали, — сообщили в ведомстве, — причину пожара устанавливают эксперты.
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