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На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристку

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Крымские спасатели провели поисковую операцию на горе Ай-Петри, где накануне вечером заблудилась туристка, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По данным пресс-службы, накануне в 18:50 в службу спасения поступила информация о том, что девушка во время прогулки заблудилась на горе Аю-Даг. На место выехали четверо спасателей алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», они обнаружили девушку в 800-х метрах западнее Монастырского мыса.

«Как выяснилось, девушка не знала местности, не рассчитала своих сил и времени возвращения с маршрута, поэтому попала в сложную ситуацию», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в медпомощи девушка не нуждалась. Спасатели вывели ее из горно-лесной местности и доставили до ближайшей остановки, откуда туристка убыла в Ялту.