На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристку

По данным пресс-службы, накануне в 18:50 в службу спасения поступила информация о том, что девушка во время прогулки заблудилась на горе Аю-Даг. На место выехали четверо спасателей алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», они обнаружили девушку в 800-х метрах западнее Монастырского мыса.
«Как выяснилось, девушка не знала местности, не рассчитала своих сил и времени возвращения с маршрута, поэтому попала в сложную ситуацию», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в медпомощи девушка не нуждалась. Спасатели вывели ее из горно-лесной местности и доставили до ближайшей остановки, откуда туристка убыла в Ялту.