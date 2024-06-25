На Аю-Даге спасли заблудившуюся туристку

По данным пресс-службы, накануне в 18:50 в службу спасения поступила информация о том, что девушка во время прогулки заблудилась на горе Аю-Даг. На место выехали четверо спасателей алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС», они обнаружили девушку в 800-х метрах западнее Монастырского мыса.