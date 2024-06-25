Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей

Во вторник на верифицированной странице в Instagram* Эдуарда Шарлота появилась запись, в которой объявляется о старте гастрольного тура. Предполагается, что выступления состоятся в Самаре (1 июля), Тольятти (3 июля), Саратове (4 июля), Волгограде (5 июля) и других городах России. Последнее выступление пройдет 12 июля в Казани.