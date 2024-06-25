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Певец Шарлот, анонсировавший тур по России, остается под стражей

САМАРА, 25 июн — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, анонсировавший гастрольный тур по России, остается под стражей, меру пресечения ему не меняли, сообщил РИА Новости отец артиста Валерий Шарлот.

Во вторник на верифицированной странице в Instagram* Эдуарда Шарлота появилась запись, в которой объявляется о старте гастрольного тура. Предполагается, что выступления состоятся в Самаре (1 июля), Тольятти (3 июля), Саратове (4 июля), Волгограде (5 июля) и других городах России. Последнее выступление пройдет 12 июля в Казани.

«К сожалению, сам ничего не знаю и не понимаю. Нет, (мера пресечения не менялась)», — сообщил Валерий Шарлот, комментируя информацию о туре сына.

Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде.

Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.

Позже в отношении певца были возбуждены новые уголовные дела — по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.