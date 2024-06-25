Группа молодых людей попыталась похитить человека в центре Ташкента. Видео

Отмечается, что толпа разбежалась после того, как увидели приближающуюся патрульную машину. В ходе ссоры никто не пострадал, у участников конфликта не было обнаружено холодного или иного оружия. По факту нарушения проводится доследственная проверка. Трое нарушителей задержаны, принимаются меры по поиску остальных.