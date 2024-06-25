Группа молодых людей попыталась похитить человека в центре Ташкента. Видео

По сообщению ГУВД Ташкента, в ночь на 24 июня возле станции метро «Дружба народов» несколько парней 20−22 лет начали ссору из-за расхождения во мнениях. В ходе потасовки молодые люди пытались насильно усадить одного из участников конфликта в Matiz.
Отмечается, что толпа разбежалась после того, как увидели приближающуюся патрульную машину. В ходе ссоры никто не пострадал, у участников конфликта не было обнаружено холодного или иного оружия. По факту нарушения проводится доследственная проверка. Трое нарушителей задержаны, принимаются меры по поиску остальных.