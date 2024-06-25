Десять кредитов за поцелуй: Альфонс из Петербурга выманивал у доверчивых девушек миллионы на инвестиции в бизнес

— Он отвез меня в первый банк, — рассказывает Лена. — Я оформила кредит на один миллион рублей. Повез во второй. У меня руки затряслись, я в панике. Заплакала. Сотрудница банка спросила, что со мной. И тут Максим выпалил: «Это моя жена, она просто на нервах, не обращайте внимания!» От этих слов мне стало еще хуже, но я не смогла ему отказать. Взяла еще миллион. А он продолжил давить: «Лен, ну ты чего рыдаешь? Ты же меня знаешь. Я твой мужчина!» После этого он тайком от меня отправил мои паспортные данные еще в 10 банков, и мне одобрили там кредиты.