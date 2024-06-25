Десять кредитов за поцелуй: Альфонс из Петербурга выманивал у доверчивых девушек миллионы на инвестиции в бизнес

— Девушка, я влюбился! Пойдемте поужинаем! Я даже женюсь на вас, — неожиданно прокричал 25-летней сотруднице салона красоты Лене мужчина на «Мерседесе», посигналив средь бела дня на одной из улиц в центре Петербурга.
Спортивная и фигуристая Лена никогда не была обделена мужским вниманием. Но в машину к первому встречному прыгать не собиралась. Однако номер телефона случайному незнакомцу все же дала — уж больно настойчив был поклонник. Да и внешность его располагала: накачанный парень в деловой рубашке, с приятной улыбкой, на руке дорогущие часы «Ролекс».
«Я ТВОЙ МУЖЧИНА».
Прошла пара недель, молодые люди начали встречаться. Принцем на белом «мерсе» оказался 37-летний Максим. По крайней мере так он представился и даже однажды показал паспорт. Рассказал, что руководит крупной металлургической компанией. Во время свиданий часто отвлекался на деловые звонки. На несколько рабочих встреч брал с собой и Лену.
— Меня подкупило, что он вел себя как порядочный мужчина. Мы узнавали друг друга постепенно — у нас был всего один поцелуй, — рассказала SPB.KP.RU девушка. — Однажды во время нашей встречи Макс сильно нервничал. Сказал, что у него срывается государственный контракт на поставку оборудования для спецоперации. Мол, не хватает бюджета. Боялся, что подставит и компанию, и коллег. Но брать деньги у основного инвестора почему-то не захотел. Сказал, что его могут выручить инвесторы-физлица среди знакомых, которые переведут ему небольшие суммы.
На следующей неделе Максим посвятил Лену в юридические и финансовые тонкости своего плана. Показал договор инвестиционного займа и предложил вложиться в господряд. Взамен пообещал, что оформит ее на работу в компанию на большую зарплату. Лена запаниковала. Да и миллионов на руках у нее не было.
— Не беда, — сказал Максим и начал возить девушку по банкам.
— Он отвез меня в первый банк, — рассказывает Лена. — Я оформила кредит на один миллион рублей. Повез во второй. У меня руки затряслись, я в панике. Заплакала. Сотрудница банка спросила, что со мной. И тут Максим выпалил: «Это моя жена, она просто на нервах, не обращайте внимания!» От этих слов мне стало еще хуже, но я не смогла ему отказать. Взяла еще миллион. А он продолжил давить: «Лен, ну ты чего рыдаешь? Ты же меня знаешь. Я твой мужчина!» После этого он тайком от меня отправил мои паспортные данные еще в 10 банков, и мне одобрили там кредиты.
СПРЯТАЛ ДЕНЬГИ В ТРУСЫ.
— Максим не только из меня выкачивал деньги — все это время он встречался с другими «инвесторами», — вспоминает девушка. — Когда я спрашивала их, можно ли доверять Максиму, все говорили о нем только хорошее. Он обещал оформить на меня свой «Мерседес», клялся, что хочет от меня детей. Говорил, что я вообще не должна работать, он будет меня обеспечивать. Меня пугали эти заявления, ведь мы знали друг друга всего месяц.
Избавиться от чар афериста помогли родители и подруга. Лена рассказала им, что отдала два миллиона парню, с которым только недавно познакомилась. А когда Максим начал умолять ее взять еще несколько кредитов, обратилась в полицию. Оперативники подготовили операцию: сказали Лене передать парню полмиллиона рублей, чтобы взять его с поличным, а сами затаились в засаде.
— Когда я села в машину к Максиму и передала ему деньги, оперативники подбежали к авто. Схватились за дверь, но он вжал педаль газа в пол. Несся с огромной скоростью за город. Требовал, чтобы я отключила телефон. Орал, что это я сяду в тюрьму, а не он. Я только плакала и просила, чтобы он меня отпустил. К счастью, нас остановил экипаж ДПС. И тут Максима понесло: «Слушай, Лен, меня зовут Марсель. И у меня в багажнике 24 миллиона рублей. Я на условном сроке сейчас. Не сдавай меня, пожалуйста, не пиши заявление».
После этого признания мачо, увидев приближающихся к машине сотрудников полиции, принялся запихивать переданные Леной полмиллиона… себе в трусы. Но в отделении деньги быстро нашли.
— Я просидела в участке до трех часов ночи. Без сил, с убитыми нервами. Готовилась ехать домой, как вдруг один из оперативников мне говорит: «Вы поймали крупную рыбу. Этот человек был в федеральном розыске. Мошенник со стажем». Уже на следующий день я узнала о нем из новостей СМИ и изумилась, на кого нарвалась.
«АРКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО».
«Ролекс» горе-бизнесмена оказался паленым, «Мерседес» — краденым, а паспорт — поддельным. Российские спецслужбы знают Марселя М. по так называемому арктическому делу. Он занимался черным обналичиванием денег, выделенных на строительство объектов Минобороны в Арктике. Но приговора в три года колонии не дождался, улизнув в 2017 году в Испанию. Правда, оттуда мужчину экстрадировали в 2019-м. Вышел на свободу — и снова зачесались руки. Марсель незаконно получил доступ к счету одной фирмы и списал с него 1,6 млн рублей. Но в этот раз суд, можно сказать, его простил — дал лишь три года условно. Об этом сроке он и плакался Лене.
Сейчас Марсель находится в СИЗО. В отношении него завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет колонии. Полиция подозревает, что за последние месяцы он обманул не только доверчивую Лену, но и нескольких коммерсантов.
КСТАТИ.
«Каждый раз обещает, что вернет долг».
О личности Марселя известно не так много. Ему 37 лет, родился в Казахстане. В Испании у него есть родственники. Когда-то был женат, есть двое детей. Зарегистрирован во всевозможных приложениях для знакомств. В популярном среди обманутых альфонсами женщин телеграм-канале несколько дам составили на него досье. По их словам, его интересовал не только секс — он не стеснялся трясти со спутниц деньги.
«Очень галантен, одет хорошо. Дорогая машина. Развел на покупку билетов до Москвы и обратно. Каждый раз обещает, что вернет сумму, но в итоге просит в долг еще больше на разные бизнес-дела. Иногда кормит ужинами в ресторанах, а порой его денег хватает только на бургер», — пишут обиженные девушки.
ВОПРОС — РЕБРОМ.
Можно ли списать займы, взятые под влиянием мошенников?
Отвечает юрист Филипп Покровский из «Адвокатской консультации, 70», адвокат Елены:
— Аннулировать кредиты можно. Нужно доказать банку, что жертва мошенника взяла кредиты под его давлением. В случае Елены это подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении Марселя. Она передала ему деньги и официально является потерпевшей. Поэтому можно и нужно требовать от банка расторгнуть договор кредита в одностороннем порядке. Правда, у нас пока один из банков сопротивляется. Мы будем писать жалобу в прокуратуру и в Центробанк РФ.