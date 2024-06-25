В Казани в баре на улице Космонавтов клиенту проломили голову камнем

В полицию Казани поступило от очевидцев сообщение о том, что в баре на улице Космонавтов стреляли в одного из посетителей.
Во время выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что в баре между двумя посетителями произошел конфликт. Один из них решил выйти на улицу и дождаться своего оппонента. Дождался, ударил камнем по голове и скрылся. А 40-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
«Информация о выстреле оказалась недействительной. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в МВД Татарстана.