В Казани в баре на улице Космонавтов клиенту проломили голову камнем

Во время выяснения обстоятельств произошедшего было установлено, что в баре между двумя посетителями произошел конфликт. Один из них решил выйти на улицу и дождаться своего оппонента. Дождался, ударил камнем по голове и скрылся. А 40-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.