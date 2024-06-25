Судебный процесс по делу Finiko переносится во второй раз

Анна Серикова принимала участие в судебном процессе в формате видеоконференции из московского СИЗО № 6. Вчера было решено начать судебное следствие, несмотря на просьбу обвиняемой и ее адвоката отложить заседание до ее прибытия в Казань. После начала оглашения обвинения Анна Серикова сообщила о плохом качестве связи, так как она не слышала обвинителя. Заседание было отложено на сегодняшнее утро.