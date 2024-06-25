Судебный процесс по делу Finiko переносится во второй раз

Анна Серикова принимала участие в судебном процессе в формате видеоконференции из московского СИЗО № 6. Вчера было решено начать судебное следствие, несмотря на просьбу обвиняемой и ее адвоката отложить заседание до ее прибытия в Казань. После начала оглашения обвинения Анна Серикова сообщила о плохом качестве связи, так как она не слышала обвинителя. Заседание было отложено на сегодняшнее утро.
Сегодня Анна Серикова также дала понять, что не слышит судью и прокурора, ее также было не слышно. Судебный процесс отложен до 13:00 для устранения проблем со связью.
Вчера в Казани стартовал судебный процесс по делу о финансовой пирамиде Finiko. По версии следствия, сооснователь Кирилл Доронин вместе с сообщниками обвиняется в хищении не менее 209 млн руб. у инвесторов. Их подозревают в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций.