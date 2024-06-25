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В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области — находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина», — сказали в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом «ботулизм» в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.