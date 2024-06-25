В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области — находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина», — сказали в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом «ботулизм» в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.