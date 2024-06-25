«Я провел 10 часов в реанимации»: Отравившийся салатом 17-летний нижегородец рассказал, как чудом не погиб от ботулизма

— Изначально мне поставили диагноз «вегетососудистая дистония». Меня отвезли в неврологию, но там у врача были все причины поставить мне диагноз «ботулизм». Мне было страшно от того, что я не знал, что со мной происходит. Когда сказали, что у меня сильное отравление, от которого можно легко умереть, я тогда очень сильно испугался. Я боролся за жизнь как мог, — признался Дмитрий.