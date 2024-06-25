«Я провел 10 часов в реанимации»: Отравившийся салатом 17-летний нижегородец рассказал, как чудом не погиб от ботулизма

В середине июня ряд российских городов, включая Нижний Новгород, охватила вспышка ботулизма. Смертельно опасные бактерии содержали салаты с фасолью, которые поступали из Москвы. В результате 17 нижегородцев были доставлены в городские больницы с признаками ботулизма. Среди них был 17-летний Дмитрий. Сразу после выписки из больницы молодой человек рассказал «КП-Нижний Новгород» о симптомах болезни, проведенных часах в реанимации и реакции от службы доставки.
Стало хуже через четыре дня
Это было около двух-трех часов дня 12 июня, — начал свой рассказ Дмитрий, — мы были у друга, и он заказал мне еды через «Самокат». Хотелось чего-то сладенького, заказали холодный чай, шоколадный батончик и заодно тот самый салат «Лобио» с фасолью. Внешне он меня ничем не смутил. Я такой уже ел, он был одним из любимых салатов.
Перекусив салатом и побыв немного у друга, молодой человек вернулся к себе. До поры до времени все было хорошо, только спустя четыре дня Дмитрий начал ощущать недомогание. В тот момент он находился дома с девушкой, и не сразу понял, в чем дело.
— Днем 16 июня я почувствовал легкую усталость, — продолжил собеседник, — и у меня начало немного все плыть перед глазами. Я подумал, что просто не выспался и лег спать. На следующий день стало только хуже: все начало сильнее плыть перед глазами, появилась более сильная усталость, началась «пьяная» походка.
Крепкий на вид парень еле стоял на ногах, и никак не мог понять, что с ним происходит. Пришлось вызывать скорую помощь, но и врачи не сразу поняли в чем дело. Все же болезнь специфическая, а симптомы, на первый взгляд, можно спутать с признаками менее опасного заболевания.
«Я боролся за жизнь, как мог»
— Изначально мне поставили диагноз «вегетососудистая дистония». Меня отвезли в неврологию, но там у врача были все причины поставить мне диагноз «ботулизм». Мне было страшно от того, что я не знал, что со мной происходит. Когда сказали, что у меня сильное отравление, от которого можно легко умереть, я тогда очень сильно испугался. Я боролся за жизнь как мог, — признался Дмитрий.
Из слов врача он надолго запомнил, что ботулизм может никак себя не проявлять в течение десяти дней, а потом неожиданно состояние ухудшается. Смерть может наступить в течение 72 часов после появления первых симптомов. Не теряя времени, больного доставили в городскую инфекционную больницу № 23 и госпитализировали.
— Я провел около 10 часов в реанимации, — продолжил он, — ИВЛ не было. В стационарных условиях мне делали уколы, ставили капельницы, сыворотку вкололи, поставили катетер… На палец надели датчик, а на груди были присоски — видимо, чтобы контролировать сердце. Говорили, больше лежать, не вставать, пока не разрешит врач. Пока я лежал, старался разминать мышцы. Из больницы выписался только вчера, и еще отхожу от болезни. Глаза быстро устают и болят. Хочется дремать.
Заказа будто и не было
После случившегося в доме Дмитрия побывали участковый и педиатр. Пока парень находился на лечении, его подруга рассказывала специалистам все подробности, которые знала. Каким-то чудом удалось найти и выявить связь с другими случаями отравления. Если бы до первых симптомов прошло больше времени, вероятно, никто и не вспомнил бы про этот «Лобио».
Как выяснили следователи, салат, которым отравились сотни человек по всей России, производило ООО «Локалкитчен» в Москве. Источником распространения опасной бактерии оказалась консервированная фасоль, добавляемая в блюдо. Консервы производились в Подмосковье в условиях чудовищной антисанитарии, а процесс приготовления был организован с нарушением всех возможных требований и норм. По делу об отравлении салатами задержаны сразу трое предполагаемых виновников — директора ООО «Локалкитчен», руководителя компании «Савон-К», поставлявшей фасоль, и руководителя отдела качества на том же предприятии.
Один из случаев отравления стал смертельным. Талантливый студент-химик из Костромы приехал в столицу Приволжья, чтобы погостить у бабушки. Здесь он попробовал точно такой же салат с фасолью. По возвращении домой парень почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи сделали все зависящее, но спасти пациента не удалось.
В настоящее время идет расследование уголовного дела. Сервис «Самокат» временно приостановил работу вкладки «Кухня на районе», а салат «Лобио» пропал из меню. По словам Дмитрия, в приложении вдруг исчезла информация о злополучном заказе:
— Друг прислал скриншот, и на нем этот заказ просто испарился. Его, видимо, удалили. Между 7 и 13 июня там должен был быть заказ на три позиции, включая этот салат, но его здесь нет. Попросил друга обратиться по этому вопросу в службу поддержки. Посмотрим, что из этого выйдет.