СК раскрыл детали атаки Patriot на Ил-76 с пленными

24 января был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей по результатам договоренностей с украинской стороной, а руководство Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ достоверно знало об этом, подчеркивают в СК. Но тем не менее украинская сторона отдала приказ об уничтожении самолета, который перевозил 65 граждан Украины.