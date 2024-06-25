В Воронеже бизнес-леди обманула девять друзей на 36 миллионов рублей

В Воронеже раскрыли преступления мошенницы, наживавшейся на своих друзьях. Респектабельная 37-летняя бизнес-леди далеко не бескорыстно пользовалась доверием своих знакомых. Например, с одной из семейных пар она была знакома около 15 лет. Когда у ее друзей возникли финансовые трудности, женщина предложила помощь в получении кредита. Для этого она попросила паспортные данные и код из смс-сообщения. Объяснила это якобы необходимостью проверки кредитной истории. Затем какое-то время сама оплачивала ежемесячные платежи, но в итоге перестала выполнять свои обязательства перед знакомыми.