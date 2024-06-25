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У бывшего главы Волжского района Самарской области изъяли участки земли

Бывший чиновник незаконно получил земельные участки в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в дело бывшего главы Волжского района вмешалась прокуратура. Чиновник незаконно приобрел земельные участки.

По информации прокуратуры Самарской области, в 2008 году бывший глава района подвергся уголовному преследованию. По версии следствия, с 2003 по 2004 год чиновник незаконно изъял из оборота земельный участок в пользу коммерческой компании на территории АГЛОС. Территорию передали в частную собственность первого заместителя бывшего главы района.

Спустя несколько лет уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности. Прокуратура потребовала изъять два земельных участка, площадь которых достигает 2 тысяч квадратных метров. Требование правоохранителей удовлетворили.