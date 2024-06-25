У бывшего главы Волжского района Самарской области изъяли участки земли

По информации прокуратуры Самарской области, в 2008 году бывший глава района подвергся уголовному преследованию. По версии следствия, с 2003 по 2004 год чиновник незаконно изъял из оборота земельный участок в пользу коммерческой компании на территории АГЛОС. Территорию передали в частную собственность первого заместителя бывшего главы района.