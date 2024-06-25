«Родились в рубашке»: автомобиль полевой кухни из Набережных Челнов атаковал БПЛА

В Лисичанске автомобиль полевой кухни из Набережных Челнов атаковал дрон. Татарстанские волонтеры, ежедневно развозившие пять тысяч порций еды для нуждающихся по городу, чудом не пострадали.
«В рубашке родились можно сказать», — подметил один из них.
Кадры пробитой буханки опубликовал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Дрон скинул боеприпас сверху. В результате удара на крыше автомобиля образовалась большая дыра, выбиты окна, пострадала обшивка, повреждена металлическая тара. Градоначальник отметил, что подобные действия ни принять, ни понять, ни простить нельзя.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как татарстанцы организовали полевую кухню для нуждающихся жителей ЛНР.