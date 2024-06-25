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Участников массовой драки в центре Уфы отчислят из БГМУ

Участвовавших в драке в центре Уфы студентов из Индии отчислят из Башкирского государственного медицинского университета, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе вуза.

«По окончании всех следственных действий МВД Башкирии зачинщики и участники конфликта будут отчислены из медицинского университета», — заявили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера вечером около здания Верховного суда Башкирии в Уфе подрались 15 иностранных студентов.

Зачинщиков и активных участников конфликта задержали. На них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Причиной конфликта, по предварительным данным республиканского МВД, стал денежный долг.

образование