МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, но из них можно сделать «грязную бомбу», заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США и Украины.
«Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой “грязной бомбы” с последующим ее применением под чужим флагом», — заявил он.
Генерал пояснил, что, по оперативной информации, основные маршруты поставок радиохимических веществ идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
В сентябре прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил в интервью «Российской газете», что киевский режим с подачи Запада хотел устроить провокацию со взрывом «грязной бомбы», чтобы затем обвинить Москву в ядерном терроризме, но Россия вскрыла эти планы.