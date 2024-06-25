В сентябре прошлого года заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил в интервью «Российской газете», что киевский режим с подачи Запада хотел устроить провокацию со взрывом «грязной бомбы», чтобы затем обвинить Москву в ядерном терроризме, но Россия вскрыла эти планы.