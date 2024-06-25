Новая схема мошенничества появилась в Казахстане

Как пояснили в НБ, на первом этапе злоумышленники, представляясь работниками Национального банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов. После получения денежных средств мошенническим путем злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц. При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить «юридические услуги». После проведения денежных транзакций мошенники перестают выходить на связь.