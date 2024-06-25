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Во время полета у самолета Уфа — Москва треснуло лобовое стекло

У самолета Уфа — Москва треснуло лобовое стекло.

Источник: Комсомольская правда

У самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».

Известно, что рейс был утренним. Трещина была замечена со стороны правого пилота, однако экипаж принял решение долететь до столичного аэропорта. Уже после посадки судно было осмотрено, а специалисты нашли растрескивание внешнего обогреваемого слоя лобового стекла.

Сейчас поврежденное стекло намерены поменять.

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