Во время полета у самолета Уфа — Москва треснуло лобовое стекло

У самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».
Известно, что рейс был утренним. Трещина была замечена со стороны правого пилота, однако экипаж принял решение долететь до столичного аэропорта. Уже после посадки судно было осмотрено, а специалисты нашли растрескивание внешнего обогреваемого слоя лобового стекла.
Сейчас поврежденное стекло намерены поменять.
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