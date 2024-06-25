В Дагестане арестовали на 10 суток главу Сергокалинского района

Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в вышестоящую инстанцию.
Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.
«Ему могут предъявить обвинение по статье о пособничестве террористической деятельности», — сказал собеседник агентства.