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В Дагестане арестовали на 10 суток главу Сергокалинского района

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Суд в Дагестане на 10 суток арестовал главу Сергокалинского района, чьи родственники участвовали в теракте.

Источник: Администрация МP «Сергокалинский район»

Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Магомеда Омарова виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке в вышестоящую инстанцию.

Омарову могут предъявить обвинение в пособничестве террористам, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Ему могут предъявить обвинение по статье о пособничестве террористической деятельности», — сказал собеседник агентства.