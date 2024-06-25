В Краснодаре завели уголовное дело после падения BMW парковки ТЦ в Краснодаре

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате падения иномарки с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно полученным данным, сегодня водитель автомобиля иностранного производства набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже торгово-развлекательного центра в Краснодаре и иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. В результате произошедшего водитель, а также женщина и несовершеннолетний ребенок, находившиеся в салоне иномарки погибли. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СКР по краю, проводятся необходимые следственные действия. Руководитель краевого следственного управления Андрей Константинович Маслов поручил в ходе следствия установить все обстоятельства произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.