Обманутая пенсионерка из Петербурга перевела 1,6 млн рублей на карту жителя Казани

В декабре прошлого года на телефон 67-летней петербурженки позвонил неизвестный. Голос на том конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и предостерег, что ее сбережения в банке находятся под угрозой. Тут же трубку перехватил якобы другой работник. Оба настолько запутали женщину, что вынудили ее снять наличные и перевести на подконтрольную им банковскую карту. О подробностях сообщила пресс-служба Прокуратуры по Петербургу.