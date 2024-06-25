Обманутая пенсионерка из Петербурга перевела 1,6 млн рублей на карту жителя Казани

В декабре прошлого года на телефон 67-летней петербурженки позвонил неизвестный. Голос на том конце провода представился сотрудником правоохранительных органов и предостерег, что ее сбережения в банке находятся под угрозой. Тут же трубку перехватил якобы другой работник. Оба настолько запутали женщину, что вынудили ее снять наличные и перевести на подконтрольную им банковскую карту. О подробностях сообщила пресс-служба Прокуратуры по Петербургу.
— Горожанка перевела 1,6 миллиона рублей. После инцидента она обратилась к стражам правопорядка. Во время расследования удалось установить личность владельца той самой карты. Им оказался житель Казани, — рассказало ведомство.
Прокуратура Фрунзенского района направила в Казань иск с требованием взыскать в пользу обманутой сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.
Ответчик заявил, что никаких оснований для взыскания нет. Он пояснил, что к нему обратился за помощью неизвестный. Последний попросил реквизиты его карты, поскольку его заблокировал банк.
Суд встал на сторону петербургской пенсионерки. Он взыскал с жителя Казани требуемую сумму.