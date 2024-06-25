Трепову этапировали в колонию

По версии гособвинения, в апреле 2023 года она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека.