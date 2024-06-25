На Урале в крупном пожаре на лесопилке пострадал человек

В Свердловской области в поселке Зюзельский днем 25 июня произошел крупный пожар на пилораме. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Судя по видео с места пожара, небо над пилорамой было буквально окутано едким дымом.
— По поступившей информации произошло возгорание на территории пилорамы, создавалась угроза распространения огня на бочки с горючим. Для недопущения возгорания была проведена пенная атака, — сообщает ведомство. — В результате происшествия пострадал один человек. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.
На протяжении двух часов пожарные боролись с открытым огнем на пилораме. Пожар тушили 14 спасателей на четырех единицах спецтехники.
Ранее в Ревде во время выступления экстремалов на детей упал огненный канат. Он оборвался и улетел прямиком в зрителей. В этом ряду стояли маленькие дети. После инцидента экстремальное шоу было прекращено, а пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь.