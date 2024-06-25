На Урале в крупном пожаре на лесопилке пострадал человек

В Свердловской области в поселке Зюзельский днем 25 июня произошел крупный пожар на пилораме. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Судя по видео с места пожара, небо над пилорамой было буквально окутано едким дымом.