Бывший начальник маслозавода в Башкирии обвиняется в присвоении 3 млн рублей

Бывший руководитель МУП «Татышлинский маслозавод» предстанет перед судом за растрату и присвоение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.
По информации ведомства, мужчина с 2017 по 2020 год организовал схему, по которой он мог получать незаконные деньги. Экс-начальник распорядился выдавать из кассы деньки для закупки якобы сырого молока, однако фактически продукция изготавливалась из более дешевого — сухого.
За это время мужчина незаконно получил более трех миллионов рублей. Всю сумму он потратил на личные нужды. Во время следствия экс-руководитель завода частично признал вину.
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