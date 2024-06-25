Бывший начальник маслозавода в Башкирии обвиняется в присвоении 3 млн рублей

По информации ведомства, мужчина с 2017 по 2020 год организовал схему, по которой он мог получать незаконные деньги. Экс-начальник распорядился выдавать из кассы деньки для закупки якобы сырого молока, однако фактически продукция изготавливалась из более дешевого — сухого.