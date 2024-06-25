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Бывший начальник маслозавода в Башкирии обвиняется в присвоении 3 млн рублей

Обвиняемый частично признал свою вину.

Источник: Комсомольская правда

Бывший руководитель МУП «Татышлинский маслозавод» предстанет перед судом за растрату и присвоение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии.

По информации ведомства, мужчина с 2017 по 2020 год организовал схему, по которой он мог получать незаконные деньги. Экс-начальник распорядился выдавать из кассы деньки для закупки якобы сырого молока, однако фактически продукция изготавливалась из более дешевого — сухого.

За это время мужчина незаконно получил более трех миллионов рублей. Всю сумму он потратил на личные нужды. Во время следствия экс-руководитель завода частично признал вину.

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