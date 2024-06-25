На таможне в Сочи у мужчины конфисковали более 106 миллионов рублей

Суд постановил конфисковать у осужденного сумму более 106 миллионов рублей в доход государства.



В октябре 2022 года подсудимый получил наличные деньги в размере свыше 106 миллионов рублей от неустановленного лица на территории Сочи. Поместив деньги в чемодан, спортивную сумку и подлокотник автомобиля, он прибыл к таможенному посту МАПП «Адлер» Краснодарской таможни. Мужчина не заявил о наличии денег при прохождении таможенного контроля, пытаясь вывезти их с территории Таможенного союза в нарушение установленных правил. Наличные средства были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.



В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, утверждая, что не имел умысла на совершение преступления. Он пояснил, что просто забыл о деньгах в машине, поэтому и не заявил о них при таможенном контроле.



Суд, выслушав доводы сторон, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за три года, что составило 1 276 380 рублей. Кроме того, денежная сумма в размере 106 199 466 рублей была конфискована в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.