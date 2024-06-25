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Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области внесла представление заместителю губернатора и возбудила дело об административном правонарушении на Нижегородский институт развития образования после сорванного основного государственного экзамена (ОГЭ) в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая ученики 9-х классов, пришедшие на государственную итоговую аттестацию по биологии, информатике, химии и обществознанию, несколько часов дожидались, пока им раздадут бланки с заданиями. Около 4,5 тысяч человек вообще не смогли сдать экзамен. В итоге школьникам разрешили пересдать экзамен в конце мая или в начале июня.

«Внесено представление заместителю губернатора региона, курирующему направление образования, а также возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Нижегородского института развития образования, который отвечает за организационное обеспечение экзамена», — заявила собеседница агентства.

Прокуратура