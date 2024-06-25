Прокуратура завела дело после сорванного ОГЭ в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя в работе программного обеспечения 27 мая ученики 9-х классов, пришедшие на государственную итоговую аттестацию по биологии, информатике, химии и обществознанию, несколько часов дожидались, пока им раздадут бланки с заданиями. Около 4,5 тысяч человек вообще не смогли сдать экзамен. В итоге школьникам разрешили пересдать экзамен в конце мая или в начале июня.