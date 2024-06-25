В сгоревшем здании во Фрязине не было автоматических систем пожаротушения

В сгоревшем бывшем здании НИИ «Платан» не было систем автоматического пожаротушения, а проверки пожарной безопасности не проводились с 2017 года, сообщил ТАСС. В пожаре погибли восемь человек. Два человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон здания.