В сгоревшем здании во Фрязине не было автоматических систем пожаротушения

Во время последней плановой проверки в 2017 году было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них: отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также захламленные проходы и эвакуационные выходы. Нарушения были выявлены Ростехнадзором и Роспотребнадзором.
Здание по адресу Заводской проезд дом 2 до 90-х годов принадлежало НИИ «Платан», который входит в холдинг «Росэлектроника». Позже оно перешло в частную собственность. На момент пожара в здании зарегистрировано 33 организации.