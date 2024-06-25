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В сгоревшем здании во Фрязине не было автоматических систем пожаротушения

В сгоревшем бывшем здании НИИ «Платан» не было систем автоматического пожаротушения, а проверки пожарной безопасности не проводились с 2017 года, сообщил ТАСС. В пожаре погибли восемь человек. Два человека, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон здания.

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Во время последней плановой проверки в 2017 году было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности. Среди них: отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также захламленные проходы и эвакуационные выходы. Нарушения были выявлены Ростехнадзором и Роспотребнадзором.

Здание по адресу Заводской проезд дом 2 до 90-х годов принадлежало НИИ «Платан», который входит в холдинг «Росэлектроника». Позже оно перешло в частную собственность. На момент пожара в здании зарегистрировано 33 организации.

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