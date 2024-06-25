В Беларуси сегодня зафиксировано четыре лесных пожара

За сегодня в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано уже четыре возгорания: в Любанском (0,6 га), Пуховичском (без указания площади), Лельчицком (0,2 га) и Молодечненском (0,3 га) лесхозах. Во всех случаях причины не установлены.



В большинстве регионов страны действуют ограничения на посещения лесов. Оперативно отследить информацию можно по интерактивной карте, которая размещена на сайте министерства.



Минлесхоз призывает граждан быть максимально аккуратными при посещении лесов и соблюдать требования пожарной безопасности.