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В Беларуси сегодня зафиксировано четыре лесных пожара

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня зафиксировано четыре лесных пожара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

За сегодня в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано уже четыре возгорания: в Любанском (0,6 га), Пуховичском (без указания площади), Лельчицком (0,2 га) и Молодечненском (0,3 га) лесхозах. Во всех случаях причины не установлены.

В большинстве регионов страны действуют ограничения на посещения лесов. Оперативно отследить информацию можно по интерактивной карте, которая размещена на сайте министерства.

Минлесхоз призывает граждан быть максимально аккуратными при посещении лесов и соблюдать требования пожарной безопасности.

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