«Человек за бортом»: юного омича, унесённого течением, спас экипаж теплохода

Появились подробности спасения ребёнка, которого унесло течением реки в центре Омска. Напомним, это произошло 24 июня на реке Омь у причала теплоходов. Мальчик зашёл в воду, чтобы помочь ноги.
В паблике «Омский Теплоход» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что капитан прогулочного теплохода «Москва-112» Дмитрий Даренский находился на вахте в рубке и заметил в воде ребёнка, он подал сигнал тревоги: «Человек за бортом». Теплоход отошёл от причала, моторист Данила Семенко бросил в воду спасательный круг и вытащил мальчика на борт корабля, а матрос Алина Гартвих провела осмотр.
Медицинская помощь 12-летнему омичу не потребовалась.