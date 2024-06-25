«Человек за бортом»: юного омича, унесённого течением, спас экипаж теплохода

В паблике «Омский Теплоход» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что капитан прогулочного теплохода «Москва-112» Дмитрий Даренский находился на вахте в рубке и заметил в воде ребёнка, он подал сигнал тревоги: «Человек за бортом». Теплоход отошёл от причала, моторист Данила Семенко бросил в воду спасательный круг и вытащил мальчика на борт корабля, а матрос Алина Гартвих провела осмотр.