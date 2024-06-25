У олигарха Идрисова требуют изъять самовольно захваченный земельный участок в Алматы

«Иск КГУ “Аппарат акима города Алматы” — удовлетворить. Истребовать у Идрисова Динмухамета Аппазовича, Идрисовой Магда Камаловны самовольно занятый земельный участок площадью 0,4396 га, расположенный по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 300/45. Обязать Идрисова Динмухамета Аппазовича, Идрисову Магда Камаловну привести границы земельного участка, расположенного по адресу: город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 300/45, в соответствие с идентификационным документом на земельный участок кадастровый номер 20−315−923−021, путем демонтажа (сноса) ограждения», — говорится в решении суда Медеуского района Алматы.
Копия документа имеется в распоряжении агентства КазТАГ.
Согласно материалам дела, земельный участок принадлежит на праве общей совместной супругам Идрисовым с целевым назначением — для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов.
«РГУ “Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства республики Казахстан” при проведении проверки было установлено, что ответчиками в нарушение требований пункта 10 статьи 43 Земельного кодекса Республики Казахстан с южной стороны от основного земельного участка увеличены за счет земель, находящихся в государственной собственности, площадью 0,4396 га», — уточнили в суде.
При этом, Идрисовым ранее было предписано устранить нарушение и вернуть самовольно захваченные земли государству, однако олигархи даже не соизволили предоставить суду письменный отзыв на поданный против них иск.