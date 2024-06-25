У олигарха Идрисова требуют изъять самовольно захваченный земельный участок в Алматы

«РГУ “Департамента по управлению земельными ресурсами города Алматы комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства республики Казахстан” при проведении проверки было установлено, что ответчиками в нарушение требований пункта 10 статьи 43 Земельного кодекса Республики Казахстан с южной стороны от основного земельного участка увеличены за счет земель, находящихся в государственной собственности, площадью 0,4396 га», — уточнили в суде.