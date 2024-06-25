В Башкирии 21-летняя девушка поперхнулась и умерла. Ее родные хотят проверить медиков, которые приехали к ней на вызов

В башкирском городе Мелеузе 18 июня умерла 21-летняя Эвелина — она поперхнулась, поедая огурец, из-за чего кусочек овоща попал в дыхательные пути, спровоцировав удушье. Медики прибыли буквально через несколько минут, но им оставалось лишь констатировать смерть молодой девушки. Вот только родные Эвелины уверены, ее можно было бы спасти, если бы врачебная помощь была оказана в полном объеме и должным образом. Теперь они просят региональный Минздрав провести соответствующую проверку и найти виновных. Подробности случившегося выяснила «КП-Уфа».
НОЧЬ ТРАГЕДИИ
21-летняя Эвелина родилась и проживала в городе Стерлитамаке. Там она отучилась в колледже на техника-технолога и устроилась работать в пекарню. В прошлом году девушка поступила в филиал московского вуза в Мелеузе, на заочную форму. В июне она должна была сдать летнюю сессию и окончить первый курс. Студентка отпросилась с работы на учебу и поехала в Мелеуз, где сняла квартиру вместе с другой студенткой, которая тоже приехала сдавать экзамены.
Ночь на 18 июня не предвещала никакой беды. Эвелина решила поужинать, но подавилась куском огурца и начала задыхаться. Соседка по съемной квартире попыталась помочь, но безуспешно.
— Конечно, тут надо учитывать и возраст, и стресс, но она сделала все, что смогла. Понимая, что результата нет, она позвала соседей и вызвала скорую помощь. Из соседей тоже пришли несколько человек, один из которых был медработником. До приезда скорой они тоже пытались все оказать помощь, — рассказывает сестра погибшей Регина.
По словам очевидцев, медики ехали около 12 минут (у Минздрава Башкирии на этот счет другие данные, но об этом позже). Прибывший фельдшер осмотрел Эвелину и лишь констатировал ее смерть.
— Потом врач, даже не представившись, позвонила нашей маме. Сказала, что она фельдшер скорой помощи и констатирует смерть. Все. Каких-либо слов о манипуляциях, которые она совершала, чтобы спасти Эвелину, в какое время они приехали — маме ничего не было сказано, — рассказывает Регина.
Сейчас родные Эвелины намерены обратиться в Минздрав Башкирии и прокуратуру, чтобы там провели комплексную проверку всех обстоятельств вызова.
— Какая была бригада, когда поступил звонок, когда диспетчер передала вызов, фактически прибыли на место и какие мероприятия были проведены. После того как мы сделаем ряд обращений, станет достоверно известно, что в этой ситуации есть виновные, что можно было оказать помощь сестренке, была возможность спасти ее, реанимировать, срочно госпитализировать, тогда мы обратимся в суд. Но только в том случае, если доказательная база достоверно нам покажет, что есть вина и нарушения, — объяснила Регина.
ОФИЦИАЛЬНО
Мы обратились за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии. Там рассказали, что вызов к Эвелине поступил в 23:36. Уже спустя шесть минут, по данным ведомства, бригада медиков прибыла на место.
— При осмотре врачом пульсация на сонных артериях отсутствовала, зрачки широкие на свет не реагировали, корнеальный рефлекс отсутствовал, — передали в Минздраве РБ.
Через минуту после прибытия медики констатировали биологическую смерть Эвелины.
В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРОВАЛСЯ НИКАХ
Эвелину похоронили 20 июня. Ее сестра Регина признается, что семья сейчас очень тяжело переносит утрату.
— То, что переживает наша семья, мы не пожелаем ни одному человеку пережить. Учитывая, что мы у родителей поздние дети, они сложно переживают. Поэтому общением со СМИ, с госорганами занимаюсь, в основном, я. Мама сказала, что у нее нет ни моральных, ни физических сил, — вздыхает Регина.
Родные вспоминают Эвелину как открытую, доброжелательную и улыбчивую девушку.
— Если вы наткнетесь на ее страницу, у нее все фотографии с улыбкой. Она никому плохого даже подумать не могла, не то чтобы пожелать. Ей хоть и 21 год, но душой она ребенок. У нее была такая детская непосредственность: каждому верила, думала, что мир добрый, светлый.
Потерю сейчас переживают не только родные Эвелины, но и ее молодой человек. В ночь, когда возлюбленной не стало, он находился на вахте и совсем недавно вернулся домой. Известно, что буквально через три месяца, в сентябре, пара планировала сыграть никах.