В Башкирии 21-летняя девушка поперхнулась и умерла. Ее родные хотят проверить медиков, которые приехали к ней на вызов

— Какая была бригада, когда поступил звонок, когда диспетчер передала вызов, фактически прибыли на место и какие мероприятия были проведены. После того как мы сделаем ряд обращений, станет достоверно известно, что в этой ситуации есть виновные, что можно было оказать помощь сестренке, была возможность спасти ее, реанимировать, срочно госпитализировать, тогда мы обратимся в суд. Но только в том случае, если доказательная база достоверно нам покажет, что есть вина и нарушения, — объяснила Регина.