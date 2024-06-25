Что известно о протестах в Кении

Налоговая политика правительства Руто вызывает недовольство широких слоев населения с начала его президентского срока в августе 2022 года, весной 2023 года она привела к нескольким протестам. При нем ощутимо выросли подоходный налог и взносы на здравоохранение, а также удвоился НДС на бензин — он вырос до 16%.