Что известно о протестах в Кении

ТАСС собрал основное, что известно о беспорядках.
Причины недовольства
Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились по всей стране.
Митинги проходят в Найроби, а также в крупных городах Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи, Момбаса.
Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так с трудом сводят концы с концами, а также требуют отставки президента страны Уильяма Руто.
Налоговая политика правительства Руто вызывает недовольство широких слоев населения с начала его президентского срока в августе 2022 года, весной 2023 года она привела к нескольким протестам. При нем ощутимо выросли подоходный налог и взносы на здравоохранение, а также удвоился НДС на бензин — он вырос до 16%.
Позиция властей
Секретарь кабинета министров и глава МИД страны Мусалия Мудавади заявил, что непринятие закона грозит вотумом недоверия президенту и отставкой правительства.
Проект бюджета должен быть согласован в парламенте до 30 июня.
Некоторые из законодателей выражают несогласие с проектом бюджета.
Последствия протестов
Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов.
В центре Найроби раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента валит дым. Также горит здание городского совета.
Как сообщали местные СМИ, полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями. Также говорилось о применении боевых патронов.
В ходе протестов пострадала единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.
По меньшей мере восемь человек погибли в Найроби в ходе протестов против повышения налогов, сообщил телеканал KTN News.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на медиков сообщало, что по меньшей мере 50 человек пострадали во время протестов в Найроби.
22 июня портал Citizen сообщал о двух погибших в ходе протестов и не менее 200 пострадавших.