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Что известно о протестах в Кении

По меньшей мере восемь человек погибли в Найроби в ходе протестов против повышения налогов, сообщил местный телеканал KTN News. В городе загорелось здание городского совета.

Источник: AFP 2023

ТАСС собрал основное, что известно о беспорядках.

Причины недовольства

Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились по всей стране.

Митинги проходят в Найроби, а также в крупных городах Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи, Момбаса.

Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так с трудом сводят концы с концами, а также требуют отставки президента страны Уильяма Руто.

Налоговая политика правительства Руто вызывает недовольство широких слоев населения с начала его президентского срока в августе 2022 года, весной 2023 года она привела к нескольким протестам. При нем ощутимо выросли подоходный налог и взносы на здравоохранение, а также удвоился НДС на бензин — он вырос до 16%.

Позиция властей

Секретарь кабинета министров и глава МИД страны Мусалия Мудавади заявил, что непринятие закона грозит вотумом недоверия президенту и отставкой правительства.

Проект бюджета должен быть согласован в парламенте до 30 июня.

Некоторые из законодателей выражают несогласие с проектом бюджета.

Последствия протестов

Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов.

В центре Найроби раздаются выстрелы и взрывы, из здания парламента валит дым. Также горит здание городского совета.

Как сообщали местные СМИ, полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями. Также говорилось о применении боевых патронов.

В ходе протестов пострадала единокровная сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Об этом она сообщила в эфире телеканала CNN.

По меньшей мере восемь человек погибли в Найроби в ходе протестов против повышения налогов, сообщил телеканал KTN News.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на медиков сообщало, что по меньшей мере 50 человек пострадали во время протестов в Найроби.

22 июня портал Citizen сообщал о двух погибших в ходе протестов и не менее 200 пострадавших.