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В Каменецком районе велосипедистка попала под колеса авто

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе велосипедистка попала под колеса авто, она госпитализирована. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 24 июня в 16.44 36-летний брестчанин на Iveco двигался по ул. Центральной в деревне Каленковичи. В какой-то момент водитель отвлекся от управления автомобилем, выехал на правую по ходу движения пешеходную дорожку и совершил наезд на 57-летнюю велосипедистку. Женщина двигалась в попутном направлении. Пострадавшая госпитализирована.

Проводится проверка.

Милиция напоминает, что при управлении транспортным средством водителям нужно быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость, а также безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал.