В Каменецком районе велосипедистка попала под колеса авто

По предварительной информации, 24 июня в 16.44 36-летний брестчанин на Iveco двигался по ул. Центральной в деревне Каленковичи. В какой-то момент водитель отвлекся от управления автомобилем, выехал на правую по ходу движения пешеходную дорожку и совершил наезд на 57-летнюю велосипедистку. Женщина двигалась в попутном направлении. Пострадавшая госпитализирована.



Проводится проверка.



Милиция напоминает, что при управлении транспортным средством водителям нужно быть предельно внимательными и выбирать безопасную скорость, а также безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и боковой интервал.