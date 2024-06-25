В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов

«Ситуация в Ольховатском районе стабилизирована. Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия. Вместе с тем убедительно прошу жителей Ольховатского района при обнаружении на своих участках или территории общего пользования подозрительных предметов не приближаться к ним».