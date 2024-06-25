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В Воронежской области стабилизировали ситуацию после взрывов

ВОРОНЕЖ, 25 июн — РИА Новости. Часть ограничений в Ольховатском районе Воронежской области, где произошла детонация взрывоопасных объектов, снята, жителям разрешили покидать укрытия, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее власти Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Ольховатском районе, где произошла детонация взрывоопасных объектов. В частности, жителей призвали не покидать свои дома без необходимости и следить за дальнейшими сообщениями.

«Ситуация в Ольховатском районе стабилизирована. Основную часть ранее введённых ограничений отменяем. Граждане могут покидать укрытия. Вместе с тем убедительно прошу жителей Ольховатского района при обнаружении на своих участках или территории общего пользования подозрительных предметов не приближаться к ним».

написал Гусев

Он добавил, что оперативные службы продолжат работу в усиленном режиме до полной ликвидации последствий произошедшего, а гражданам об опасных находках необходимо незамедлительно сообщить в единую дежурную диспетчерскую службу.

По словам губернатора, в Ольховатском районе произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, никто из жителей не пострадал.