На деревню Башкирии обрушился ураган

В Альшеевском районе Башкирии оценили последствия непогоды. От урагана особенно пострадала деревня Сулпан.
Как рассказал глава района Дамир Мустафин, ветер сорвал крыши с бани, гаражи и надворных построек местных жителей. Под сильными порывами не устоял и забор одного из дворов.
— Хочу напомнить о соблюдении мер безопасности во время ураганного ветра и дождя. Не выходите из дома без крайней необходимости, держитесь подальше от деревьев, линий электропередач и других опасных объектов, — обратился Мустафин к жителям района.