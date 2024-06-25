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На деревню Башкирии обрушился ураган

В Альшеевском районе Башкирии прошелся ураган, который сорвал крыши с домов.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии оценили последствия непогоды. От урагана особенно пострадала деревня Сулпан.

Как рассказал глава района Дамир Мустафин, ветер сорвал крыши с бани, гаражи и надворных построек местных жителей. Под сильными порывами не устоял и забор одного из дворов.

— Хочу напомнить о соблюдении мер безопасности во время ураганного ветра и дождя. Не выходите из дома без крайней необходимости, держитесь подальше от деревьев, линий электропередач и других опасных объектов, — обратился Мустафин к жителям района.