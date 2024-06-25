Протесты в Кении. Фотогалерея

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Протесты начались в середине июня и распространились по всей стране. Митинги проходят в Найроби и крупных городах.
По данным СМИ, в ходе протестов погибли уже по меньшей мере 10 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.
В Кении проходят массовые протесты против повышения налогов. В столице протестующие прорвались в парламент и подожгли здание городского совета.
Протесты начались в середине июня и распространились по всей стране. Митинги проходят в Найроби и крупных городах.
По данным СМИ, в ходе протестов погибли уже по меньшей мере 10 человек. Также сообщается о десятках пострадавших.