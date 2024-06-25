Во время прогулки на теплоходе в Петербурге пассажир выпал за борт

По словам очевидцев, инцидент произошел в акватории Крюкова канала. Сначала пассажир зацепился руками об мост, случайно сбил двух детей, а затем плюхнулся в воду. По предварительным данным, «пловца» подняли на борт. Пассажир отказался от медицинской помощи.