Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время прогулки на теплоходе в Петербурге пассажир выпал за борт

Несчастный случай произошел в акватории Крюкова.

Сегодня днем, 25 июня, на теплоходе «Элегия» человек выпал за борт. Об этом сообщили на портале 78.ru.

По словам очевидцев, инцидент произошел в акватории Крюкова канала. Сначала пассажир зацепился руками об мост, случайно сбил двух детей, а затем плюхнулся в воду. По предварительным данным, «пловца» подняли на борт. Пассажир отказался от медицинской помощи.

Инцидентом заинтересовалась транспортная полиция. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали карманников, охотившихся на клиентов ночных баров.

несчастный случай