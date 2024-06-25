Фасовал психотропы и прятал в лесу. Неработающего минчанина задержали в Полоцком районе

Накануне молодой человек расфасовал оптовую партию товара и часть разложил в лесном массиве Полоцкого района. По его месту жительства и в тайниках обнаружено около 250 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Как оказалось, закладчиком он успел поработать около месяца.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.