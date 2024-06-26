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Дело отрезавшего руку жене жителя Пермского края передали в суд

Обвинение выдвинули сразу по нескольким статьям УК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Дело отрезавшего руку гражданской жене жителя Пермского края передали в суд, сообщила прокуратура Прикамья.

Речь о 27-летнем ранее судимом мужчине из Александровска.

«Он обвиняется в истязании и лишении человека свободы, грабеже, изнасиловании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, житель Александровска совершил преступления в период с 14 июня по 1 июля 2023 года на почве ревности. Злоумышленник незаконно удерживал женщину в квартире, используя наручники. Все это время он избивал сожительницу. Обвиняемый похитил у неё золотое кольцо и продал. В один из дней он с особой жестокостью ампутировал потерпевшей кисть правой руки», — рассказали в прокуратуре.

Ранее perm.aif.ru писал, что в Александровске мужчина издевался над сожительницей в квартире, а потом отрезал ей руку. Он не смог остановить кровотечение и вызвал скорую, а сам сбежал вместе с ребёнком. Через сутки мучителя поймали в Березниках.