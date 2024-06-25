Женщина упала с колеса обозрения в Алматы: прокуроры возбудили дело

По данным прокуратуры Алматинской области, по факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье 99 части 3 УК РК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника).