ВС отменил конфискацию уральского завода, переданного «Ростеху»

«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса. В том числе применена 135-я статья с обратной силой, и также говорили о тех нарушениях, которые были допущены в сфере применения норм, регулирующих статус депутата с период с 1996 по 2000 год, обосновывая, что никакие нарушения, которые ему вменяются, он не допускал», — объяснил юрист.