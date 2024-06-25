ВС отменил конфискацию уральского завода, переданного «Ростеху»

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение о передаче в доход государства завода электрических соединителей «Исеть», конфискованного у бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, сообщил РБК адвокат Антон Демченко.
«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса. В том числе применена 135-я статья с обратной силой, и также говорили о тех нарушениях, которые были допущены в сфере применения норм, регулирующих статус депутата с период с 1996 по 2000 год, обосновывая, что никакие нарушения, которые ему вменяются, он не допускал», — объяснил юрист.
«Мы ждем сейчас текст определения Верховного суда, в котором будет понятно, с какими из доводов согласился Верховный суд. Исходя из этого, мы уже будем строить позицию в суде первой инстанции на новом круге», — добавил он.
Дело по другим изъятым активам Гайсина рассматривает суд в Челябинске, уточнил адвокат «Ъ-Урал», производство приостановлено до вступления в законную силу решения по «Исети». Демченко выразил надежду, что судебные акты будут тоже отменены, и рассказал о планах подать кассационную жалобу на иск Генпрокуратуры о конфискации у экс-депутата 690 млн руб.
Гайсин заседал в Госдуме второго созыва с 1996 по 1999 год. В 1990-е он организовал один из первых уральских кооперативов, в 1992-м бизнесмен возглавил «Среднеуральское акционерное общество», в которое входило около 120 предприятий, среди них: «Арамильский текстиль», завод радиоаппаратуры «Форманта», Дегтярский машиностроительный завод, Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат.
В последнее время его бизнес разделялся на три направления: фармацевтическое — «Уралбиофарм», промышленное — «Исеть» и хлебное — Первоуральский хлебокомбинат.
Против предпринимателя заведено дело о злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в особо крупном размере. Следствие полагает, что он нанес ущерб «Исети» и России на сумму, превышающую 385 млн руб. Гайсин отправлен под домашний арест.
По мнению прокуратуры, будучи гендиректором «Исети», он не инвестировал в развитие и техническое переоснащение завода, управлял производством, являясь депутатом Госдумы, что запрещено законом, а также использовал свое влияние в органах власти для получения контрольного пакета завода, его доля собственности составила 55,3%.
Завод «Исеть» основали в 1970 году. Предприятие выпускает электрические и оптические соединители для авиационной, космической и ракетной техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности.
Ранее по иску Генпрокуратуры суды передали в доход государства активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), активы группы «Ариант» — крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино», акции производителя макаронных изделий «Макфа» арестованы. Владельцы компаний пытаются оспорить решения судов.