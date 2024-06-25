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Директор УП «Водник» в Тоншаеве получил 1,5 года условно за превышение полномочий

Он заключил договор с коммерческой фирмой, минуя процедуру Госзакупок.

Вступил в силу приговор Тоншаевского районного суда в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водник», который обвинялся в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Было установлено, что директор умышленно, из корыстных побуждений, перечислил коммерческой организации деньги за обслуживание и эксплуатацию объектов теплоснабжения в обход законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Тем самым предприятию был причинён ущерб, превысивший 5 миллионов рублей.

Суда назначил злоумышленнику 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.