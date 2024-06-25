Директор УП «Водник» в Тоншаеве получил 1,5 года условно за превышение полномочий

Было установлено, что директор умышленно, из корыстных побуждений, перечислил коммерческой организации деньги за обслуживание и эксплуатацию объектов теплоснабжения в обход законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Тем самым предприятию был причинён ущерб, превысивший 5 миллионов рублей.