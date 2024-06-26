В Пермском крае пропал 61-летний нуждающийся в медпомощи мужчина

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о пропаже 61-летнего нуждающегося в медпомощи мужчины.
«Местонахождение Дмитрия Нисова неизвестно с 13 июня. Он из посёлка Центральный Коспашский Кизеловского округа», — рассказали волонтёры.
Приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, русые с сединой волосы, голубые глаза.
Мужчина был одет в вязаную бордовую кофту, чёрные трико, серые носки и сандалии.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8 800 700 5452 или 112.
Ранее perm.aif.ru писал о пропаже 66-летней женщины на золотистом Daewoo Matiz. 23 июня Валентина Вагнер выехала из деревни Масленники и исчезла. Пропавшая нуждается в медпомощи.