Реконструкцию уфимского цирка хотят завершить в 2028 году

Реконструкция Госцирка в Уфе начнется в 2026 году. Об этом рассказала замминистра культуры РБ Гульдар Хамитова. По ее словам, строительные работы планируют завершить в 2028 году.
Известно, что расходы по изготовлению проектно-сметной документации, которая в ближайшее время будет передана заказчику работ на федеральном уровне, взяла на себя Башкирии, несмотря на то, что цирк является федеральной собственностью.
Добавим, что на ремонт здания на первом этапе готовы выделить 860 млн рублей.
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