Мошенники предлагают омичам оплатить долги под видом судебных приставов

Сергей Симановский на пресс-конференции подчеркнул, что настоящие судебные приставы не отправляют подобные уведомления и не предлагают оплатить долг через ссылки в сообщениях.
Гражданам рекомендуется проверять наличие задолженности через интернет-ресурсы ФССП России, сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области или личный кабинет на портале «Госуслуги». Для уточнения информации также доступен голосовой бот «Полина» по телефону 8−800−30−30000.
Напомним, ранее мы писали, что житель Омской области получил условный срок за пособничество мошенникам.