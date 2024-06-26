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Мошенники предлагают омичам оплатить долги под видом судебных приставов

Заместитель руководителя ГУ ФССП России по Омской области предупредил о схеме мошенничества с использованием СМС о задолженностях.

Источник: Freepik

Сергей Симановский на пресс-конференции подчеркнул, что настоящие судебные приставы не отправляют подобные уведомления и не предлагают оплатить долг через ссылки в сообщениях.

Гражданам рекомендуется проверять наличие задолженности через интернет-ресурсы ФССП России, сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области или личный кабинет на портале «Госуслуги». Для уточнения информации также доступен голосовой бот «Полина» по телефону 8−800−30−30000.

Напомним, ранее мы писали, что житель Омской области получил условный срок за пособничество мошенникам.