Роспотребнадзор нашел в областной больнице крыс, одна из которых укусила пациента

«В деятельности медицинского учреждения выявлены многочисленные нарушения обязательных требований к организации дератизации на объекте, имеющем особое эпидемиологическое значение. Дератизационные мероприятия, проводимые с привлечением специализированной организации дезинфекционного профиля, неэффективны, что подтверждено фактом заселённости грызунами подвальных помещений», — сообщили в Роспотребнадзоре.