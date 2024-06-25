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В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

МВД Абхазии задержало всех подозреваемых в перестрелке, которая произошла на границе республики с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее были задержаны четверо подозреваемых, еще трое находились в розыске. «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП Псоу», — говорится в сообщении.

Абхазские силовики блокировали район, где скрывались подозреваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля. В результате разыскиваемые сдались правоохранительным органам.

Перестрелка на российско-абхазской границе произошла 23 июня. Ее жертвой стал мужчина, еще трое человек пострадали. По данным МВД, причиной огня стал личный конфликт.