Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя

Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании. Кроме того, с 2016 по 2021 год предприниматель занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.
Во вторник в УМВД краевой столицы сообщили, что автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника «Галереи» ввести на парковке дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре приостановлена.