Водитель BMW, вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре, мог сменить имя

Согласно данным ИНН, погибшего водителя Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании. Кроме того, с 2016 по 2021 год предприниматель занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.