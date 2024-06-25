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Из украинского плена вернули 90 российских военных

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Министерстве обороны.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.

Там также указали, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера для возвращения российских бойцов.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 мая. Тогда с украинской территории вернули 75 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.