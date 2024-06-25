Из украинского плена вернули 90 российских военных

«Двадцать пятого июня в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят россиян в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в ведомстве.
Там также указали, что ОАЭ оказали посредничество гуманитарного характера для возвращения российских бойцов.
Предыдущий обмен военнопленными состоялся 31 мая. Тогда с украинской территории вернули 75 солдат. Взамен Киеву передали такое же количество человек.