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В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper «коалиции» над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он на брифинге.

Попов добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.