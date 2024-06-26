В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34

«Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper “коалиции” с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — сказал он на брифинге.